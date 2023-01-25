Реклама
Прямой эфир
Общество
Медведев допустил особые правила использования маткапитала в новых регионах
Мир
США и Украина сочли невозможным захват Крыма военным способом
Мир
Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры
Мир
Лавров анонсировал переговоры о создании валюты в рамках БРИКС
Мир
Финляндия, Португалия и Норвегия заявили о готовности поставить Киеву Leopard
Политика
В Госдуме указали на выгоду США от украинского конфликта
Общество
Путин согласился с идеей переноса даты Дня молодежи в России
Мир
Шольц пообещал следить за невовлечением НАТО в прямой конфликт с РФ
Происшествия
Горловка полностью обесточена после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Путин заявил об оккупации Германии со стороны США
Политика
В ГД поручили изучить введение уголовного наказания за дискредитацию участников СВО
Авто
В Москве стало меньше ДТП с участием такси
Сюжет:

Немецкий депутат резко раскритиковал Шольца за поставки танков на Украину

Немецкий депутат Быстрон обвинил Шольца в выбрасывании за борт послевоенных мирных принципов
0
Фото: Global Look Press/Moritz Frankenberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Пётр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в «выбрасывании за борт» послевоенных мирных принципов в связи с решением о передаче Украине танков Leopard 2. Дискуссия между Быстроном и Шольцем состоялась 25 января на заседании в бундестаге.

НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву
Есть ли у стран блока вооружения, способные переломить ситуацию, и как подобные решения влияют на перспективы переговорного процесса

«Вы (Шольц. — Ред.) только что разрушили все принципы послевоенной политики германии. Лозунг «никогда больше» означал отказ от поставок оружия на территорию военных конфликтов. Это был основополагающий тезис», — заявил Быстрон.

При этом он отметил, что Шольц войдет в историю как канцлер, который «растоптал это наследие». По его словам, жители Германии задаются вопросами, почему канцлер ФРГ «идет против людей» и не выполняет свою предвыборную кампанию. Кроме того, Быстрон подчеркнул, что, даже если это делается ради Украины, то 14 танков не решат ситуацию.

В ответ на это Шольц заявил, что вынужден отступить от этого принципа из-за украинского конфликта. При этом он отметил, что руководство Германии продолжит следить за тем, чтобы НАТО не стало прямым участником конфликта на Украине. Также канцлер ФРГ добавил, что «Украина может и в будущем рассчитывать на поддержку западных стран».

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Обозреватель американского издания Gray Zone Аарон Матэ отметил, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине, чтобы окончательно испортить отношения Берлина с Москвой.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил «Известиям», что данное решение является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния. При этом он отметил, что Россия в очередной раз убедилась, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса.

За день до этого, 24 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023