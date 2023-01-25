Немецкий депутат резко раскритиковал Шольца за поставки танков на Украину

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Пётр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в «выбрасывании за борт» послевоенных мирных принципов в связи с решением о передаче Украине танков Leopard 2. Дискуссия между Быстроном и Шольцем состоялась 25 января на заседании в бундестаге.

«Вы (Шольц. — Ред.) только что разрушили все принципы послевоенной политики германии. Лозунг «никогда больше» означал отказ от поставок оружия на территорию военных конфликтов. Это был основополагающий тезис», — заявил Быстрон.

При этом он отметил, что Шольц войдет в историю как канцлер, который «растоптал это наследие». По его словам, жители Германии задаются вопросами, почему канцлер ФРГ «идет против людей» и не выполняет свою предвыборную кампанию. Кроме того, Быстрон подчеркнул, что, даже если это делается ради Украины, то 14 танков не решат ситуацию.

В ответ на это Шольц заявил, что вынужден отступить от этого принципа из-за украинского конфликта. При этом он отметил, что руководство Германии продолжит следить за тем, чтобы НАТО не стало прямым участником конфликта на Украине. Также канцлер ФРГ добавил, что «Украина может и в будущем рассчитывать на поддержку западных стран».

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Обозреватель американского издания Gray Zone Аарон Матэ отметил, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине, чтобы окончательно испортить отношения Берлина с Москвой.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил «Известиям», что данное решение является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния. При этом он отметил, что Россия в очередной раз убедилась, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса.

За день до этого, 24 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.