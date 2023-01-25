Посол РФ назвал крайне опасным решение Германии о передаче Украине танков Leopard 2

Согласие Германии на передачу Украине танков Leopard 2 является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния. Об этом заявил 25 января посол России в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии «Известиям».

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него. К сожалению, это происходит снова и снова», — отметил дипломат.

Как прокомментировал посол, Россия в очередной раз убедилась, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса. Кроме того, все «красные линии» уже пройдены и остались в прошлом.

«Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев», — заявил Нечаев.

Дипломат добавил, что боевые танки с германскими крестами, которые будут отправлены на «восточный фронт» с санкции руководства ФРГ, неизбежно приведут также к гибели мирного населения. При этом Берлин принял свое решение в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан, отметил он.

«Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем», — указал Нечаев.

Ранее в среду глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что немецкие танки Leopard 2 отчасти эффективнее американских Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите. Он также добавил, что российские танки уже прошли проверку в ходе спецоперации.

В этот же день стало известно, что правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Обозреватель американского издания Gray Zone Аарон Матэ заявил, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине, чтобы окончательно испортить отношения Берлина с Москвой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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