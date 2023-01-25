В Госдуме сравнили танки Leopard 2 с американскими Abrams и российскими Т-90

Немецкие танки Leopard 2 отчасти эффективнее американских Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите. Об этом 25 января заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Танки Leopard <...> по ряду характеристик более эффективны, чем Abrams. Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия-24».

Он также добавил, что российские танки уже прошли проверку в ходе спецоперации.

Ранее в этот же день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Обозреватель американского издания Gray Zone Аарон Матэ заявил, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине, чтобы окончательно испортить отношения Берлина с Москвой.

На фоне ситуации с танками Leopard 2 газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц написала, что Белый дом склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1.

Однако посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские танки будут уничтожены российскими военными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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