Американский журналист объяснил мотивы США в поставках танков для Украины

Обозреватель американского издания Gray Zone Аарон Матэ заявил, что США подталкивают Германию к поставкам танков Украине, чтобы окончательно испортить отношения Берлина с Москвой. Об этом журналист написал в своем Twitter 24 января.

«Игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал «исконным интересом» США: разрыв «отношений между Германией и Россией», — объяснил он.

Накануне власти Германии предрекли эскалацию украинского конфликта из-за поставок немецких танков. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что танки немецкого производства Leopard 2 не должны использоваться на Украине против России, иначе это приведет к усилению конфликта.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в тот же день заявил, что возможные поставки танков Leopard 2 Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. Он указал, что отношения между Москвой и Берлином и без того находятся «в достаточно низкой точке».

Ранее, 24 января, стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall может поставить Киеву в общей сложности 139 танков Leopard типов 1 и 2. Как указал представитель концерна, поставка будет возможна в конце 2023 – начале 2024 года.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя. Оперируя этим, Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение имеющим на вооружении немецкие танки странам, несмотря на давление со стороны союзников.

Так, накануне Песков также указал, что среди стран — членов НАТО растет нервозность на фоне обсуждения поставок тяжелых вооружений Киеву.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 Киеву. Она пояснила, что Германия не будет стоять на пути в этом вопросе, если Польша отправит им на это официальный запрос, что и сделали спустя несколько дней власти республики.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.