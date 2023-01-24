Концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине почти 140 танков при необходимости

Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в общей сложности 139 танков Leopard типов 1 и 2. Об этом его представитель сообщил медиагруппе Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) 24 января.

«У нас всё еще в наличии 22 машины Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить на Украину. Ремонт этих транспортных средств займет не более года. Поставка будет возможна в конце 2023 — начале 2024 года. Кроме того, у нас есть 29 Leopard 2A4, которые <...> будут готовы уже в апреле — мае 2023 года», — сказал он.

Представитель предприятия добавил, что концерн мог бы поставить 88 старых танков Leopard 1, не указав сроков. По его словам, конкретные даты сейчас сложно назвать из-за политики безопасности, меняющихся приоритетов заказов и других факторов.

22 января газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

Ранее, 20 января, на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии принять решение о поставках Leopard 2 Украине не удалось, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

До этого, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине танки Abrams.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 января заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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