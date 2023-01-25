Шольц пообещал следить за невовлечением НАТО в прямой конфликт с РФ

Руководство Германии продолжить следить за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал прямым участником конфликта на Украине. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду, 25 января, во время своего выступления в бундестаге.

«Германия будет придерживаться принципа, что эскалации между РФ и НАТО нужно избежать. Альянс не должен стать стороной конфликта», — заявил Шольц

При этом он добавил, что «Украина может и в будущем рассчитывать на поддержку западных стран».

Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. В немецком кабмине уточнили, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов Вооруженных сил (ВС) ФРГ. Там также отметили, что другие европейские страны — партнеры Германии также передадут Киеву немецкие танки со своих складов после выдачи Берлином соответствующего разрешения.

Накануне телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран согласились на передачу Украине танков Leopard 2.

До этого, 20 января, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что есть все основания полагать, что НАТО и США несут ответственность за каждый удар, в том числе по мирному населению, так как Украина ведет боевые действия западным оружием, использование которого согласовывается с иностранными кураторами.

13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.