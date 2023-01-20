Небензя заявил об участии НАТО и США в преступлениях против народа Донбасса

НАТО и США намеренно становятся соучастниками преступлений Киева против мирного населения Донбасса. Об этом 20 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, так как Украина ведет боевые действия западным оружием, использование которого согласовывается с иностранными кураторами, есть все основания полагать, что США и НАТО несут ответственность за каждый удар, в том числе по мирному населению.

«США и НАТО осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса», — резюмировал Небензя, выступая в рамках неформального заседания Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Арриа».

Ранее, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО.

При этом он отметил, что о перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто, несмотря на отсутствие недостатка в предложениях посредничества при урегулировании украинского кризиса.

Как заявил 7 января председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Киев ставит интересы НАТО выше украинского народа, что является предательством в отношении самих же украинцев.

Двумя днями ранее глава украинского минобороны Алексей Резников высказал предположение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют работу Североатлантического альянса. Он отметил, что иностранные политики неоднократно называли Киев щитом западного мира в контексте геополитического кризиса.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».