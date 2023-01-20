Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек скорое оперативное окружение Артемовска
Мир
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Здоровье
В Минздраве РФ предупредили об опасности «вейповой пневмонии»
Общество
В Обнинске заложили фундамент крупнейшего в Европе завода радиофармпрепаратов
Мир
Великобритания присоединилась к требующим «трибунала» против РФ странам
Мир
Посольство Китая в России заявило о выдаче туристических виз
Общество
МИД РФ указал на эскалацию в случае наращивания поставок вооружений Украине
Мир
США передадут системы ПВО NASAMS в рамках нового пакета помощи Украине
Мир
МО Польши пообещало оснастить бронетехникой и обучить бригаду ВСУ
Мир
Небензя заявил, что ВС РФ бьют исключительно по военным и энергообъектам Украины
Экономика
Россияне стали больше интересоваться кредитами в конце 2022 года
Мир
В ЕС заявили об отсутствии доказательств поставок баллистических ракет из Ирана в РФ
Сюжет:

Небензя заявил об участии НАТО и США в преступлениях против народа Донбасса

Постпред РФ при ООН Небензя: НАТО и США намеренно участвуют в преступлениях против народа Донбасса
0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО и США намеренно становятся соучастниками преступлений Киева против мирного населения Донбасса. Об этом 20 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

По его словам, так как Украина ведет боевые действия западным оружием, использование которого согласовывается с иностранными кураторами, есть все основания полагать, что США и НАТО несут ответственность за каждый удар, в том числе по мирному населению.

«США и НАТО осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса», — резюмировал Небензя, выступая в рамках неформального заседания Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Арриа».

Ранее, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО.

При этом он отметил, что о перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто, несмотря на отсутствие недостатка в предложениях посредничества при урегулировании украинского кризиса.

Как заявил 7 января председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Киев ставит интересы НАТО выше украинского народа, что является предательством в отношении самих же украинцев.

Двумя днями ранее глава украинского минобороны Алексей Резников высказал предположение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют работу Североатлантического альянса. Он отметил, что иностранные политики неоднократно называли Киев щитом западного мира в контексте геополитического кризиса.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023