Киев ставит интересы НАТО выше украинского народа, что является предательством в отношении самих же граждан Украины. Об этом заявил 7 января председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«У украинцев явно никто не спрашивал, хотят ли они выступать в качестве живого щита для интересов НАТО. Согласны ли они с тем, что коллективный Запад будет пытаться ослабить Россию вплоть до последнего украинца? Это форменное предательство своего же народа», — сказал он ТАСС.

Так Слуцкий прокомментировал заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что страна выполняет миссию НАТО. Он указал, что не НАТО «проливает свою кровь, а Украина», поэтому ей необходимо от Североатлантического альянса оружие. Кроме того, Резников указал, что иностранные политики неоднократно называли Киев щитом западного мира в контексте геополитического кризиса.

В октябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что это высказывание Столтенберга можно считать признанием того, что НАТО воюет на стороне Украины.

В том же месяце секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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