Путин заявил о сознательном умножении Западом хаоса в мире

Запад сознательно идет на умножение хаоса в мире и обострение международной обстановки. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки», — сказал он.

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