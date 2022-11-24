Асад заявил о желании Запада развязывать войны для сохранения мировой гегемонии

Западу необходимы постоянные войны, чтобы продолжать существование и сохранять систему гегемонии в мире. Об этом 24 ноября заявил президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Запад следует политике развязывания войн для того, чтобы продолжить свое существование, поскольку, если эти войны закончатся, то система [его] гегемонии разрушится», — пояснил сирийский лидер, его слова приводит информационное агентство САНА.

Асад отметил, что Западу не удалось добиться своих целей в Сирии, России, Белоруссии и в некоторых других государствах. Именно поэтому в отношении них теперь начаты экономические войны.

Президент также призвал страны, придерживающиеся общих принципов и ценностей, объединить усилия и наладить экономические отношения друг с другом, чтобы изолировать Запад.

21 ноября эксперт по внешней политике Хасан Эрель в статье для издания Cumhuriyet написал, что Европа и США уступают в мировом доминировании странам БРИКС. По его словам, следующим шагом может стать собственная валюта БРИКС, так как доллар вместе с Западом уступает свое лидерство Евразии.

3 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что стремление Запада навязать свое доминирование среди стран приводит мир к глобальному кризису.

28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что нынешние сложные времена в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние нелегитимные санкции.