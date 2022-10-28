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Мишустин назвал нелегитимные санкции Запада причиной сложностей в мировой экономике

Мишустин: сложные времена в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать односторонние нелегитимные санкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Нынешние сложные времена в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние нелегитимные санкции. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в узком составе.

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«Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина — в стремлении коллективного Запада всё более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что Запад дискредитировал институт международных финансовых резервов, используя доллар как оружие. Он добавил, что события последних месяцев показали, что «упор следует делать на свои возможности».

При этом Мишустин заверил, что Москва остается надежным партнером стран СНГ даже при нынешних сложностях в мировой экономике. По его словам, Россия внимательно и с уважением относится к интересам соседей и партнеров.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации: разжигание конфликта на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Президент уточнил, что дестабилизация рынков является последствием системных ошибок.

12 сентября Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка является непредсказуемой и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире. В то же время он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

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