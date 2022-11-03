Патрушев назвал действия Запада причиной глобального кризиса

Стремление Запада навязать свое доминирование среди стран приводит мир к глобальному кризису. Об этом 3 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в настоящий момент Запад не желает искать пути диалога с Москвой и пытается полностью изолировать Россию. Более того, главной жертвой вводимых санкций против РФ становятся государства Евросоюза (ЕС) и их жители, отметил он.

«Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и других социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству», — сказал Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

Кроме того, своими действиями Запад наращивает инструменты для поддержки несистемной оппозиции и разжигания сепаратизма в других странах, добавил он.

1 ноября стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Токио, в ходе которой они договорились сохранять санкции в отношении России. Однако незадолго до этого, 28 октября, Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций.

28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нынешние сложные времена в мировой экономике связаны со стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние нелегитимные санкции.

12 сентября президент России Владимир Путин отметил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.

В апреле российский лидер заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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