Япония и ФРГ договорились о сохранении антироссийских санкций

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Токио, в ходе которой они договорились сохранять санкции в отношении России. Об этом 1 ноября сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны также подтвердили необходимость укрепления сотрудничества для продвижения концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, за которую выступают Япония, США и их союзники, пишет «Газета.Ru».

Президент Германии находится с визитом в Японии с 1 по 3 ноября. Перед поездкой у него были запланированы переговоры с Кисидой и встреча с императором Японии Нарухито.

Незадолго до этого, 28 октября, Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Он также заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России. При этом президент заверил граждан страны, что ФРГ не допустит своего участия в конфликте на Украине и будет бороться с ядерной эскалацией.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 20–30% местных жителей выступают против антироссийских санкций, а также против отправки вооружения на Украину. Он отметил, что в такой ситуации важно сохранять единство общества.

До этого, 2 мая, канцлер отмечал, что все санкции, которые западные страны коллективно вводят против РФ, накладываются из-за проведения спецоперации в Донбассе. Поэтому без достижения мира между Москвой и Киевом о снятии рестрикций не может быть и речи, подчеркнул он.

В апреле российский лидер Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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