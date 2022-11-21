В Турции рассказали о конце доминирования Запада в мире

На мировой арене Запад уступает место странам БРИКС. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил эксперт по внешней политике Хасан Эрель в статье для турецкого издания Cumhuriyet.

«Европа и США, которые считались мировым гегемоном на протяжении последних 500 лет, сходят с пьедестала, и вместо G20 и G7 на сцену выходят страны БРИКС», — говорится в материале.

При этом отмечается, что на страны БРИКС приходится 41% населения планеты.

Кроме того, по словам Эреля, следующим шагом может стать собственная валюта БРИКС, так как доллар вместе с Западом уступает свое лидерство Евразии.

Также он отметил, что к БРИКС могут присоединиться страны Африки, Латинской и Центральной Америки, Западной Азии. Например, Саудовская Аравия уже начала продавать свою нефть в юанях, добавил эксперт.

9 ноября американский журнал Newsweek сообщил, что объединение БРИКС привлекает всё больше развивающихся стран, в то время как США испытывают трудности в продвижении своей глобальной повестки. Так, в июне заявки на вступление в организацию подали Иран и Аргентина, а уже через месяц участием в блоке заинтересовались Саудовская Аравия, Турция и Египет.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что участием в БРИКС интересуются как минимум 12 государств. По его словам, сначала страны — участники БРИКС согласуют критерии и принципы рассмотрения обращений о вступлении, после чего можно будет говорить и о том, когда конкретно начнется расширение группы.

В июне на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира.

БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года.