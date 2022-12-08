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Патрушев заявил о желании США и союзников по НАТО ослабить или уничтожить РФ

Патрушев: США с союзниками по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию. Такое мнение выразил в четверг, 8 декабря, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время визита в Бангкок на переговорах с генсеком Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом.

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«Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО — ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом», — приводит его слова «Российская газета».

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО», а также начал создавать условия для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На решение этой задачи ориентированы, в частности, союз AUKUS, добавил он.

«В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности», — отметил Патрушев.

Замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, в свою очередь, заявил, что главной задачей США является разрушение или снижение эффективности функционирования ориентированных на Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) форматов, а также создание механизмов регионального взаимодействия на антироссийской и антикитайской основе.

Ранее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Он также подчеркнул, что Черноморский регион имеет важное значение для альянса.

В сентябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

При этом, как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

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