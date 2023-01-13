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Москва назвала Киев орудием в руках НАТО

МИД: Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
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Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО. Об этом в пятницу, 13 января, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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«По сути мы имеем дело не с Киевом. Он — орудие в руках Запада, прежде всего США. На деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса — роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний», — приводит его слова ТАСС.

При этом Полищук отметил, что о перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто, несмотря на отсутствие недостатка в предложениях посредничества при урегулировании украинского кризиса.

Между тем, указал он, говорить об искренности всех подобных предложений не приходится. Это относится, в первую очередь, к странам, которые ввели незаконные антироссийские санкции, а также осуществляют поставки вооружения Киеву.

Как заявил 7 января председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Киев ставит интересы НАТО выше украинского народа, что является предательством в отношении самих же украинцев.

Двумя днями ранее глава украинского минобороны Алексей Резников высказал предположение, что Вооруженные силы Украины выполняют работу Североатлантического альянса. Он отметил, что иностранные политики неоднократно называли Киев щитом западного мира в контексте геополитического кризиса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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