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Политолог рассказал о последствиях для Германии отправки танков на Украину

Политолог Роман: после отправки танков Россия больше не будет доверять Германии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Smith
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Руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. Такое мнение политолог высказал в интервью Ura.ru 28 января.

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«Германия находится в ситуации кризиса. Энергия очень дорогая. В стране растет число бедных. Украинским беженцам, как и в Бельгии, выплачивают большие пособия, они получают много денег», — рассказал журналистам Роман.

По его словам, всё это ведет к тому, что немцы всё меньше хотят поддерживать Украину. Из-за отправки немецких танков Киеву Россия больше не будет доверять Германии. То есть последствия будут хуже для ФРГ, ведь ей всегда было интересно экономическое партнерство с Россией.

25 января сообщалось, что правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

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