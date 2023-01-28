Политолог рассказал о последствиях для Германии отправки танков на Украину

Руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. Такое мнение политолог высказал в интервью Ura.ru 28 января.

«Германия находится в ситуации кризиса. Энергия очень дорогая. В стране растет число бедных. Украинским беженцам, как и в Бельгии, выплачивают большие пособия, они получают много денег», — рассказал журналистам Роман.