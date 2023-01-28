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Группа конгрессменов обратилась к Байдену и Остину из-за поставок танков Украине

Четверо конгрессменов запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о танках Abrams для ВСУ
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Фото: Global Look Press/CNP/Oliver Contreras
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Четверо конгрессменов-республиканцев в письме президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину потребовали разъяснений о поставках 31 танка Abrams для Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем стало известно 27 января.

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Авторы письма — Трой Нельс, Эли Крэйн, Пол Госар и Лорен Боберт осудили субсидирование Украины, тогда как в США немало внутренних проблем с безопасностью, которые игнорируются властями.

«Законодатели пишут, что это решение создает несколько логистических проблем. В частности, потребуется несколько месяцев, чтобы обучить украинские силы управлению танками, еще несколько месяцев, чтобы доставить танки на поле боя», — цитирует конгрессменов издание Daily Caller.

Они также напоминают, что глава пентагона Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли «рекомендовали бы не отправлять танки М1 на Украину». Авторы обращения снова напомнили о сложности танков и дороговизне их обслуживания.

«Строительство каждого танка M1 Abrams обходится примерно в $9 млн, и на сегодняшний день помощь Украине и пакеты мер для укрепления ее безопасности составили более $97 млрд», — написали законодатели-республиканцы, намекая, что за всё это платят американские налогоплательщики.

Ранее тем же днем журнал Newsweek опубликовал статью, в котором военные эксперты объяснили проблемность немецких танков для Вооруженных сил Украины. Они рассказали о грядущих проблемах с доставкой топлива для боевых машин, а также с их транспортировкой. Также эксперты подчеркнули, что украинцы будут долго обучаться эксплуатации и обслуживанию танков.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин сказал, что поддерживать боеспособность и обслуживать танки Abrams ВСУ будет непросто.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

26 января руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет справиться с танками Abrams и Leopard. Он пояснил, что робот сможет автоматически засекать и поражать противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) американские и германские танки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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