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Рогозин заявил о способности робота «Маркер» справиться с танками Abrams и Leopard

Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»
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Танки Abrams и Leopard не будут представляться сложность для ударного варианта робота «Маркер», который в феврале поступит в зону спецоперации на Украине. Об этом 26 января заявил руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

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Он пояснил, что боевой вариант робота «Маркер» в системе управления имеет электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном.

«Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) американские и германские танки», — рассказал Рогозин «РИА Новости».

По словам политика, робот способен сам выбрать цель по приоритету и атаковать ее огневыми средствами. Несмотря на массу в три тонны, с помощью опорно-поворотного боевого модуля «Маркер» может развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за 1 секунду. Он был разработан компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований и обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Ранее Рогозин сообщил, что в феврале в Донбасс доставят четыре робота «Маркер» в разведывательном и в ударном варианте. Сначала они будут испытываться на полигоне, и после устранений возможных недочетов, отправится на поле боя.

24 января руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» рассказал, что в следующем месяце в зоне специальной военной операции (СВО) будут использоваться минометы с «умными» прицелами. По словам Рогозина, такой прицел позволяет быстрее открывать огонь по противнику.

Ранее, 14 января, сообщалось, что российские силы задействовали модернизированный танк Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировал себя как надежная и удобная боевая машина.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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