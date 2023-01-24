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В зону СВО запустят две версии боевого робота «Маркер»

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Фото: РИА Новости
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Две версии — разведывательной и ударной — боевого робота «Маркер» начнут работать в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин во вторник, 24 января.

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«Мы отрабатываем две версии этой машины. Первая — это разведывательный комплекс, он работает с так называемым подвесным дроном. Второй — это боевой вариант», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогозина, робот может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, а также спаренным тяжелым пулеметом. Подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии робота.

Дрон способен подняться на высоту до 150 м, он обеспечивает видимость до 20 км, включая тепловизоры. Кроме того, беспилотнику не нужна батарея для зарядки. При этом средства радиоэлектронной борьбы не смогут воздействовать на его систему управления.

Отмечается, что разведывательный «Маркер» будет выдвигаться в сторону линии соприкосновения и находиться в укрытии, а затем поднимать подвесной беспилотник, который сможет часами вести разведку в воздухе.

«Маркер» уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный.

Боевая робототехническая платформа разработана частной уральской инженерной компанией «Андроидная техника». Отмечается, что машина обладает автоматической системой управления, обеспечивает целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, самостоятельно отбирает и поражает выбранные цели.

Ранее, 14 января, сообщалось, что российские силы задействовали модернизированный Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировали себя как надежная и удобная боевая машина.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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