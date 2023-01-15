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Боевой робот «Маркер» отправят в зону СВО в Донбассе

В зоне СВО начнут использовать разведывательно-ударные беспилотные машины «Маркер», сообщил Рогозин
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Фото: РИА Новости/Иван Сураев
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Беспилотную разведывательно-ударную машину «Маркер» отправят в Донбасс. Об этом сообщил руководитель группы военных советников и научно-технического центра подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин 15 января в своем Telegram-канале.

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«Маркер» уже испытан в качестве системы охраны космодрома Восточный, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь ему (точнее, им, — таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение в Донбассе», — написал он.

Боевая робототехническая платформа разработана частной уральской инженерной компанией «Андроидная техника». Отмечается, что машина обладает автоматической системой управления, обеспечивает целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, самостоятельно отбирает и поражает выбранные цели.

Рогозин также сообщил, что возглавляет исследовательскую группу, занимающуюся испытаниями «Маркера», и пообещал рассказать о результатах позже.

Накануне сообщалось, что российские силы задействовали модернизированный Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировали себя как надежная и удобная боевая машина.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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