Модернизированные Т-90М поразили цели по установленным координатам в рамках СВО

Российские силы задействовали модернизированный Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Боевые машины ликвидировали цели по установленным координатам, о чем стало известно в субботу, 14 января.

Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировали себя как надежная и удобная боевая машина.

«Он усовершенствован — экипаж надежно защищен, командир танка, то есть я, сижу уже внутри, мне необязательно вылезать на улицу, перезаряжать [крупнокалиберный пулемет] «Корд» и вести стрельбу — я всё это делаю изнутри. Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, всё могу на компьютере увидеть», — поделился военный в беседе с «РИА Новости».

Командир также отметил, что у Т-90М есть возможностть получать информацию от соседних танков, не выходя на связь. Кроме того, данная военная техника является прочной, так как выдерживает удары, но при этом остается маневренной, что позволяет покинуть опасную зону.

«У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», — рассказал Руслан.

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин назвал высокую маневренность и выдающуюся защиту, которая способна нивелировать применение даже противотанковых комплексов Javelin, отличительными особенностями «Прорыва» в сопоставлении с конкурентами боевой машины. По его словам, танк даст достойный ответ в поединке с британским Challenger и немецким Leopard 2.

Ранее, 12 января военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Он рассказал, что машина получила обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Также в танке появилось много автоматики.

В тот же день «Уралвагонзавод» отправил Минобороны России новую партию модернизированных танков Т-90. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. На модернизированных танках установлены новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель.

20 декабря 2022 года Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа, в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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