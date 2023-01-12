Уралвагонзавод передал армии России новую партию танков Т-90М «Прорыв»

Уралвагонзавод (УВЗ) отправил Минобороны России новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается 12 января на странице предприятия в соцсетях.

На предприятии отметили, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают круглосуточно.

«На них (Т-90М «Прорыв». — Ред.) установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели», — приводятся в заявлении УВЗ слова вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 10 января рассказал о танке Т-90М «Прорыв», работающем в зоне спецоперации (СВО) по защите Донбасса. Он сообщил, что в бою этот танк выдерживает удары из всех видов противотанковых ракетных комплексов, в том числе американского Javelin.

В декабре военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Он также отметил, что нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этой машине. Это, как отметил специалист, продвинутый танк четвертого поколения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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