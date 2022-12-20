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Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»

Военный эксперт Леонков: танк Т-90М «Прорыв» — продвинутая машина с обновленной системой управления огнем «Калина»
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Фото: РИА Новости
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Военный эксперт Алексей Леонков 20 декабря в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв».

«Потерять танк — это полбеды. Главное — экипаж сохранить»
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«Это глубокая модернизация танка, он получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Соответственно, нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этому танку, много автоматики в нем. Продвинутый танк четвертого поколения», — сказал он.

Эксперт добавил, что модернизация большинства танков Т-90 идет по этой программе.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа, в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что экипажи танков усовершенствовали навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Механики-водители боевой машины высоко оценили управляемость танка как во время передвижения, так и при стрельбе. В частности, танкисты провели стрельбы по мишеням из штатного вооружения Т-90М как из закрытых позиций, так и с открытых позиций прямой наводкой.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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