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Военкор «Известий» рассказал о работе в зоне СВО нового танка Т-90М

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Фото: РЕН ТВ
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Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 10 января рассказал о российском танке Т-90М «Прорыв», работающем в зоне спецоперации (СВО) по защите Донбасса.

В бою этот танк выдерживает удары из всех видов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), в том числе американского Javelin.

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«По сравнению со старичком Т-72, Т-90М «Прорыв» выглядит настоящим монстром. Своеобразный вид ему придают вот такие противокумулятивные экраны на борту и металлические сетки на башне», — рассказал Григорьев.

Эти сетки выступают в качестве защиты на случай, если снаряд попадет под броневую башню танка. Конструкция не позволит ему взорваться под башней, она как бы возьмет взрывное устройство «в капкан» и он сдетонирует в сетке. Таким образом, башня останется целой.

В Т-90 оснащен и другой защитой — комплексом «Штора», который глушит системы наведения ракет на подлете. Немало важно и то, что внутри танка тепло.

«Прорывы» работают уже на нескольких участках фронта. Зимой из-за морозов лесная колея становится твердой, что затрудняет движение для большинства танков, но не для Т-90. Он с легкостью преодолевает такие препятствия.

Ранее во вторник в Минобороны РФ рассказали о работе экипажей танков Т-72Б3 Восточного военного округа (ВВО) в ходе спецоперации. Они обеспечивают продвижение российских формирований на всех направлениях Основной задачей танкистов является уничтожение огневых точек и укреплений противника.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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