Экипажи танков Т-72Б3 ВВО подавили огневые точки и укреппозиции ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3 Восточного военного округа (ВВО) обеспечивают продвижение российских формирований на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Основной задачей танкистов является уничтожение огневых точек и укреплений противника. Несмотря на массовое применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) противотанковых средств, бойцы действуют уверенно и эффективно.

«Они [украинские боевики] очень сильно боятся, до безумия. И пытаются сделать так, чтобы танк не прорвал оборону, не проехал. Начинают копать, минировать, ставить треугольники бетонные и тому подобное, но мы всё равно ищем выход», — поделился командир с позывным «Пятница».

Служащие ВС РФ выезжают на боевые задания иногда по пять раз в день. Огонь ведется как прямой, так и полупрямой наводкой на дистанции до 5 км. По словам танкистов, работа идет своим ходом, и с каждым разом противников становится всё меньше.

Ранее, 7 января, в Донбассе состоялась уникальная танковая дуэль с участием трех российских и двух украинских боевых машин. Как объяснил один из военных, когда противник открыл огонь по технике ВС РФ, третий танк, подъехавший с фланга, начал наносить ответные удары. В результате один из танков ВСУ был подбит.

4 января корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и увидел тактику ведения танкового боя ВС РФ в городских условиях. По словам журналиста, танк может бить как с закрытой позиции, как обычная артиллерия, так и прямой наводкой. Также отмечается, что в последнее время танкам приходится стрелять чаще, поскольку по границам Донецкой Народной Республики (ДНР) развернулось наступление на позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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