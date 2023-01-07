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В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Уникальная танковая дуэль с участием трех российских и двух украинских танков произошла в Донбассе. В субботу, 7 января, «РИА Новости» опубликовало кадры с места событий.

Военнослужащий РФ прокомментировал агентству происходящее на видео.

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«Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекали внимание двух танков (Украины. — Ред.), которые расположились в другой лесополосе», — сказал он.

Как объяснил военный, когда противник открыл огонь по российским танкам, третий танк ВС РФ, подъехавший с фланга, открыл огонь по украинской машине. В результате один из танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подбит.

По словам военнослужащего, танковая дуэль — это очень сложно и опасно. Он обратил внимание на то, что она велась на расстоянии менее чем 500 м.

«Наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил противника. Грамотная тактика была выбрана. И нужно отдать должное экипажу, это очень сложно и очень страшно. Но наш танковый экипаж не испугался ничего, и противника уничтожили», — добавил он.

Ранее, 4 января, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и увидел тактику ведения танкового боя ВС РФ в городских условиях. По словам журналиста, танк может бить как с закрытой позиции как обычная артиллерия, так и прямой наводкой. Также отмечается, что в последнее время танкам приходится стрелять чаще, поскольку по границам Донецкой Народной Республики (ДНР) развернулось наступление на позиции ВСУ.

7 января в Минобороны сообщили, что российские военные за прошедшие сутки отразили атаки украинские боевиков на четырех направлениях: купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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