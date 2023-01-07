За сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

Российские военные за прошедшие сутки отразили атаки украинские боевиков на четырех направлениях. Об этом 7 января заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщил военный.

По его словам, ответным огнем были уничтожены более 20 боевиков ВСУ, танк, РСЗО «Град» и два автомобиля.

Атака также были отражена на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, на донецком направлении в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка и на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское.

Всего за сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре украинских беспилотника, а также перехвачены пять снарядов РСЗО «Ураган» и Himars.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

ВС РФ продолжают соблюдение тишины, несмотря на обстрелы Киева.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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