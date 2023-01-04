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Военкор «Известий» увидел работу танкистов в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал в зоне специальной военной операции (СВО) и увидел тактику ведения танкового боя Вооруженных сил (ВС) РФ в городских условиях.

Отмечается, что танк может бить как с закрытой позиции, как обычная артиллерия, так и прямой наводкой. Бой в городе — ничего опаснее нельзя придумать для бронетехники.

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Боевая машина пробирается по плотной городской застройке, сминая всё на своем пути и выискивая щель между двумя домами, через которую будет стрелять. После того как танк поразил цель, отходит назад.

Как рассказали танкисты, танк под названием «Железный Саратов» нуждается в ремонте после того, как в него попал снаряд противника.

«В первую очередь, к сожалению, противник наш тоже не дурак, он пытается танк обездвижить. Поэтому удары приходятся у нас. По корме, по гусеницам, потому что стоячий танк считай танк мертвый», — сказал военнослужащий.

Как утверждает механик-водитель, впрочем, «Железный Саратов» еще не вышел из строя окончательно.

Также отмечается, что в последнее время танкам приходится стрелять чаще, поскольку по границам Донецкой Народной Республики (ДНР) развернулось наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 3 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили до 90 военных ВСУ в ходе боев в ДНР. Он отметил, что российские военные продолжают наступление на донецком направлении.

Накануне Минобороны показало, как артиллерия Центрального военного округа (ЦВО) в составе расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки «Отважные» наносит поражение противнику, постоянно меняя места огневых рубежей. Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику ВСУ. Также они выполняют огневое прикрытие сухопутных войск.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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