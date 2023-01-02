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Артиллеристы показали поражение вражеских танков из САУ «Мста-С»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерия Центрального военного округа (ЦВО) в составе расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки «Отважные» наносит поражение противнику, постоянно меняя места огневых рубежей. Как двумя ударами были поражены два танка противника, показало Минобороны в понедельник, 2 января.

«Выходили в работу с двумя орудиями, по одному выстрелу было назначено. После двух выстрелов два танка было подбито. Сложностей сейчас ничего уже не вызывает. Ребята подготовленные, приехали уже со знанием своего дела — техника не подводит, личный состав ведет себя достойно», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Кубань».

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Старший механик-водитель с позывным «Томь» объяснил, что работа экипажа состоит в том, чтобы, получив координаты цели, выгнать орудие на огневую позицию, отстрелять по цели снаряды, совершить огневой маневр и отойти на запасную позицию.

Точность огня обеспечивают передовые корректировщики из числа военнослужащих подразделений разведки и операторов беспилотников.

Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Также они выполняют огневое прикрытие сухопутных войск.

Накануне, 1 января, военнослужащие арт-батареи 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, рассказали, как работают с орудием. Они поделились особенностями подготовки перед отправкой в зону СВО и сообщили, как им служится в артиллерии.

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат в пятницу, 30 декабря, показал работу российских военнослужащих на артемовском направлении. Там работают российские самоходки. Позиции украинских боевиков накрываются плотным огнем с российской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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