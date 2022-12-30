Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В московских аэропортах задержали и отменили порядка 50 авиарейсов
Общество
В Кургане сотрудники МЧС спасли кота из пожара в жилом доме
Общество
В Серпухове стартовал новогодний фестиваль от Федерации бокса России
Мир
Украина вышла из соглашения с РФ по использованию пограничных водных объектов
Общество
В «Росэнергоатоме» назвали некритичным повреждение резервной линии ЗАЭС
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA
Мир
Financial Times написала о безуспешной попытке Блэра навязать Путину западные взгляды
Происшествия
Эксперты МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии к ЗАЭС из-за обстрела
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Мир
В Германии готовятся к экономически тяжелому 2023 году
Авто
В России запланировали достичь доли в 15% электромобилей на рынке к 2030 году
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу российской артиллерии в районе Артемовска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат в пятницу, 30 декабря, показал работу российских военнослужащих на артемовском направлении.

Как следует из кадров, в районе Артемовска (украинское название Бахмут) работают российские самоходки. Позиции украинских боевиков накрывается плотным огнем с российской стороны.

«Работают и по живой силе, и по бронетехнике. Работы ведутся молниеносно», — отметил журналист.

«Когда отгоним врага, тогда и будем отмечать»
Как встречают новогодние праздники бойцы на позициях под Горловкой

Он рассказывает, что десантники приблизились максимально близко к линии соприкосновения, чтобы вести заградительный огонь по отступающим националистам.

По позициям боевиков огонь ведется из артиллерийского орудия «Нона». Машина является и пушкой, и гаубицей, и минометом. С ее помощью можно бить прямой наводкой или «накидывать мины» за высокие укрытия.

«В основном пять-шесть целей мы отрабатываем. Работаем по бронетехнике и окопам», — рассказал журналисту военнослужащий с позывным «Омск».

Артиллерия работает в таком режиме ежедневно. Пехота с ее помощью уверенно продвигается под прикрытием, заключил Богат.

Ранее, 26 декабря, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске в ДНР. По его словам, ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных.

22 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение украинских националистов в городе. При этом он отметил, что называть даты освобождения города еще рано.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022