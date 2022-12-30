Военкор «Известий» показал работу российской артиллерии в районе Артемовска

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат в пятницу, 30 декабря, показал работу российских военнослужащих на артемовском направлении.

Как следует из кадров, в районе Артемовска (украинское название Бахмут) работают российские самоходки. Позиции украинских боевиков накрывается плотным огнем с российской стороны.

«Работают и по живой силе, и по бронетехнике. Работы ведутся молниеносно», — отметил журналист.

Он рассказывает, что десантники приблизились максимально близко к линии соприкосновения, чтобы вести заградительный огонь по отступающим националистам.

По позициям боевиков огонь ведется из артиллерийского орудия «Нона». Машина является и пушкой, и гаубицей, и минометом. С ее помощью можно бить прямой наводкой или «накидывать мины» за высокие укрытия.

«В основном пять-шесть целей мы отрабатываем. Работаем по бронетехнике и окопам», — рассказал журналисту военнослужащий с позывным «Омск».

Артиллерия работает в таком режиме ежедневно. Пехота с ее помощью уверенно продвигается под прикрытием, заключил Богат.

Ранее, 26 декабря, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске в ДНР. По его словам, ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных.

22 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение украинских националистов в городе. При этом он отметил, что называть даты освобождения города еще рано.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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