Артиллеристы показали работу «Гиацинт-Б» и рассказали о преимуществах орудия

Военнослужащие арт-батареи 152-мм пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа (ЗВО), призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, рассказали, как работают с орудием, как их готовили перед отправкой в зону СВО и как им служится в артиллерии. В воскресенье, 1 января, об опыте артиллеристов рассказало Минобороны.

В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Вооруженных Сил РФ выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

«В рамках СВО наше подразделение выполняет следующие задачи: поражает артиллерийские объекты противника, крытую и открытую пехоту, ведет контрбатарейную борьбу. Личный состав справляется с поставленными задачами и обязанностями на отлично. Со всеми трудностями справляемся на «хорошо» и «отлично», несмотря на трудности. Всё у нас получится, победа будет за нами, враг будет разбит», — сказал командир батареи с позывным Инструктор.

152-мм буксируемая пушка «Гиацинт-Б» предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Пушка «Гиацинт-Б» — эффективное и грозное оружие, может вести огонь прямой наводкой и с закрытых позиций.

«Поражаем цели движимые и недвижимые, склады, технику, куда прикажу, туда бьем. Я работал автослесарем, так что с техникой мне работать интересно. А пушку мы с моим другом восстанавливали, у нас обоих жен Мариями зовут, вот мы и назвали так орудие. Моя жена знает, что мы с другом назвали пушку Мария, она этим довольна и гордится», — рассказал командир отделения батареи с позывным Фин.

«Гиацинт-Б» работает громко, дымно, море огня, бьет за десятки километров. Предельная дальность 152-мм «Гиацинта» — порядка 30 км. На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции личный состав артиллерийской батареи пушек «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение по району скопления бронированной техники ВСУ, рассказали в военном ведомстве.

«Бьем четко в цель. Четко и слаженно. В эту пушку было вложено много усилий, и я вне не сомневаюсь так же, как в своем расчете. Она бьет безотказно. Подготовка была хорошая, месяц, на полигоне, жили там в таких же условиях, а потом сюда. Чтобы вдохнуть пороховые газы, измазаться золой и гильзой и крикнуть «Мама, я артиллерист!» — поделился замкомандира взвода с позывным Морпех.

Расчеты слаженные, наводчики грамотные. Моментально вносят корректировки. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание. В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы выявляют и уничтожают гаубичные и реактивные батареи ВСУ на большой дальности.

«После артиллерии не остается ничего. Потому что артиллерия — бог войны. Я изначально служил в артиллерии, поэтому я знаю. Я служил на 2С3 (самоходная гаубица «Акация». — Ред.), на самоходках, принцип тот же. Техника позволяет выполнять боевые задачи в любых погодных условиях, в любое время суток», — рассказал командир орудия с позывным Стерва.

Его коллега, командир орудия с позывным Нога добавил, что команда их расчета слаженная, ребята сработались. Сам он счастлив служить в артиллерии, а на его решение отправиться в зону СВО повлияли сын, который сказал «папа, я тобой горжусь», и друзья, большинство которых ушли добровольцами.

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат в пятницу, 30 декабря, показал работу российских военнослужащих на артемовском направлении. Там работают российские самоходки. Позиции украинских боевиков накрываются плотным огнем с российской стороны.

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