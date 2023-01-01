Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белоруссии 2023 год объявлен годом мира и созидания
Общество
Пенсии в России с 1 января проиндексировали на 4,8%
Общество
Путин назвал 2022 год годом трудных и необходимых решений
Мир
Запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 350 км при высоте в 100 км
Происшествия
Украинские боевики попытались обстрелять Белгородскую область в новогоднюю ночь
Происшествия
В ДНР три жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Макрон в новогоднем обращении пообещал Украине «помощь до победы»
Мир
Захарова пожелала всем в новом году самого необходимого — живительной любви
Происшествия
ВСУ дважды за 40 минут обстреляли из HIMARS Первомайск в ЛНР
Мир
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Мир
Власти Киева сообщили о взрывах в городе
Мир
Американцы в Twitter потребовали показать налоговую декларацию Зеленского
Сюжет:

Артиллеристы показали работу «Гиацинт-Б» и рассказали о преимуществах орудия

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие арт-батареи 152-мм пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа (ЗВО), призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, рассказали, как работают с орудием, как их готовили перед отправкой в зону СВО и как им служится в артиллерии. В воскресенье, 1 января, об опыте артиллеристов рассказало Минобороны.

В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Вооруженных Сил РФ выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Сломать системы: ВС России активизировали контрбатарейную борьбу в Донбассе
За два дня в зоне спецоперации уничтожено более 20 украинских артиллерийских орудий, САУ и РСЗО

«В рамках СВО наше подразделение выполняет следующие задачи: поражает артиллерийские объекты противника, крытую и открытую пехоту, ведет контрбатарейную борьбу. Личный состав справляется с поставленными задачами и обязанностями на отлично. Со всеми трудностями справляемся на «хорошо» и «отлично», несмотря на трудности. Всё у нас получится, победа будет за нами, враг будет разбит», — сказал командир батареи с позывным Инструктор.

152-мм буксируемая пушка «Гиацинт-Б» предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Пушка «Гиацинт-Б» — эффективное и грозное оружие, может вести огонь прямой наводкой и с закрытых позиций.

«Поражаем цели движимые и недвижимые, склады, технику, куда прикажу, туда бьем. Я работал автослесарем, так что с техникой мне работать интересно. А пушку мы с моим другом восстанавливали, у нас обоих жен Мариями зовут, вот мы и назвали так орудие. Моя жена знает, что мы с другом назвали пушку Мария, она этим довольна и гордится», — рассказал командир отделения батареи с позывным Фин.

«Гиацинт-Б» работает громко, дымно, море огня, бьет за десятки километров. Предельная дальность 152-мм «Гиацинта» — порядка 30 км. На одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции личный состав артиллерийской батареи пушек «Гиацинт-Б» нанес огневое поражение по району скопления бронированной техники ВСУ, рассказали в военном ведомстве.

«Бьем четко в цель. Четко и слаженно. В эту пушку было вложено много усилий, и я вне не сомневаюсь так же, как в своем расчете. Она бьет безотказно. Подготовка была хорошая, месяц, на полигоне, жили там в таких же условиях, а потом сюда. Чтобы вдохнуть пороховые газы, измазаться золой и гильзой и крикнуть «Мама, я артиллерист!» — поделился замкомандира взвода с позывным Морпех.

Расчеты слаженные, наводчики грамотные. Моментально вносят корректировки. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание. В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы выявляют и уничтожают гаубичные и реактивные батареи ВСУ на большой дальности.

«После артиллерии не остается ничего. Потому что артиллерия — бог войны. Я изначально служил в артиллерии, поэтому я знаю. Я служил на 2С3 (самоходная гаубица «Акация». — Ред.), на самоходках, принцип тот же. Техника позволяет выполнять боевые задачи в любых погодных условиях, в любое время суток», — рассказал командир орудия с позывным Стерва.

Его коллега, командир орудия с позывным Нога добавил, что команда их расчета слаженная, ребята сработались. Сам он счастлив служить в артиллерии, а на его решение отправиться в зону СВО повлияли сын, который сказал «папа, я тобой горжусь», и друзья, большинство которых ушли добровольцами.

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат в пятницу, 30 декабря, показал работу российских военнослужащих на артемовском направлении. Там работают российские самоходки. Позиции украинских боевиков накрываются плотным огнем с российской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023