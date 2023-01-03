Российские военные продолжили наступление на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 90 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что ВС РФ продолжают наступление на донецком направлении.

«В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа ДНР уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей», — сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли высокоточные удары по пунктам «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожив более 130 иностранных наемников.

Кроме того, как рассказал Конашенков, российские военные вскрыли позиции ВСУ в районе Краматорска и уничтожили две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР.

По его словам, в районе ж/д станции Дружковка в ДНР также уничтожили четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, более 800 реактивных снарядов к этим системам, шесть вражеских автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

Кроме того, как сообщил Конашенков, российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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