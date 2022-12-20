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Экипажи танков Т-90М «Прорыв» отработали стрельбу по мишеням в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО), в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что экипажи танков усовершенствовали навыки огневой подготовки и управления боевой машиной.

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Механики-водители боевой машины высоко оценили управляемость танка как во время передвижения, так и при стрельбе.

В частности, танкисты провели стрельбы по мишеням из штатного вооружения Т-90М как из закрытых позиций, так и с открытых позиций прямой наводкой.

«Т-90М «Прорыв» ― основное отличие машины в том, что они модернизированы, у них есть системное наблюдение, система тепловизора, башня «Аккорд» вращается. Я могу наблюдать за противником, могу переключаться на наводчика, могу стрелять из пушки за командира. С НСВ наблюдать. Танк усовершенствованный, новый, неприхотливый», ― поделился впечатлениями от работы с Т-90М командир танкового взвода с позывным «Зверь».

Командир взвода также обратил внимание на возросшую устойчивость танка к атакам врага, благодаря новой защитной противокумулятивной сетке и специальным плитам на корпусе боевой машины.

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что после боевого слаживания экипажи танков переходят к выполнению боевых задач в составе группировки подразделений «Отважные».

Ранее, 18 декабря, самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) провели обстрелы опорных и командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также артиллерийских и минометных батарей.

После атаки экипажи РСЗО скрытно сменили позиции, перезарядили орудия и продолжили огонь.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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