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Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции украинских боевиков
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Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции украинских боевиков

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России в воскресенье, 18 декабря, опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Цели противника подавляются огнем 122-мм реактивных снарядов, которые поражают опорные и командные пункты. Ликвидируются районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, а также тяжелая техника противника.

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Выполнив залп, машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Командир машины РСЗО «Град» с позывным «Горн» рассказал, что выполнение боевой задачи занимает у расчетов около девяти минут. За это время враг не успевает отреагировать.

«С занятием огневой позиции — [уходит] девять минут. Сориентировать орудие, наводиться по целям, выпустить пакет, отбить и встать в строевую позицию. Быстро отрабатываем, после этого собираемся и уезжаем», — объяснил командир.

Он также поделился, что третий месяц служит в зоне проведения спецоперации. До этого служил в ВС РФ по контракту.

Днем ранее Минобороны России сообщало, что российские расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции украинских боевиков в зоне СВО. Артиллерийская батарея получила данные о расположении сил противника от беспилотных летательных аппаратов. После занятия огневой позиции артиллеристы ликвидировали объекты врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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