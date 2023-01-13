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Эксперт назвал главные преимущества российского танка Т-90М

Военный эксперт назвал высокую маневренность и выдающуюся защиту главными преимуществами танка Т-90М
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский танк Т-90М, который работает в зоне спецоперации (СВО) по защите Донбасса, является одним из самых продвинутых в мире. Он отличается от конкурентов высокой маневренностью и выдающейся защитой. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в пятницу, 13 января.

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По словам эксперта, сейчас это самый продвинутый танк, не считая «Арматы».

«Он сделан на базе Т-90. Это танк четвертого поколения, очень модернизованный, с расширенными возможностями. В частности, там новая башня, система управления танком, более мощный двигатель. Но главное, что вызывает восхищение, — это очень мощная защита, позволяющая нивелировать применение противотанковых комплексов, включая даже комплексы Javelin», — рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

Дандыкин отметил, что Т-90М уже успел хорошо показать себя в ходе специальной военной операции (СВО). Он добавил, что в ближайшее время очередная партия будет отправлена в зону боевых действий, причем, речь не о десятках, а о большем числе танков.

«Скоро Т-90М будут составлять основу наших танковых частей, в том числе и для тех мобилизованных, которые сейчас только готовятся к участию в СВО», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что еще одной отличительной особенностью Т-90М является его небольшая масса по сравнению с танками противника, в том числе, с теми, которые еще только должны поступить в распоряжение Киева. Танк сможет дать достойный ответ в бою с Challenger 2 и «Леопардами 2».

«Кроме того, сейчас у нас доводится до ума танк «Армата». В перспективе он тоже сможет вступить в боевые действия», — заключил эксперт.

12 января военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Он отметил, что танк получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Также в танке появилось много автоматики.

Эксперт добавил, что модернизация большинства танков Т-90 идет по этой программе.

Ранее в тот же день «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил Минобороны России новую партию модернизированных танков Т-90. На них установлены новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель, передает RT. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели.

20 декабря 2022 года Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа, в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Как отмечалось, экипажи танков усовершенствовали навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Механики-водители боевой машины высоко оценили управляемость танка как во время передвижения, так и при стрельбе. В частности, танкисты провели стрельбы по мишеням из штатного вооружения Т-90М как из закрытых позиций, так и с открытых позиций прямой наводкой, сообщает телеканал «360».

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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