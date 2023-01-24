Трещит в мороз: где может быть прорвана оборона ВФУ в Донбассе
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке подразделений российской армии 23 января освободили село Краснополье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении за сутки уничтожено свыше 60 военнослужащих ВФУ, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и радиолокационная станция AN/TPQ-50. Эксперты считают, что украинская оборона, которая дала трещину в Соледаре, вскоре может быть прорвана еще в нескольких местах — Артемовске, Марьинке, или Авдеевке. На остальных направлениях российские подразделения в этот день вели активные оборонительные действия.
Добровольцы идут вперед
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа 23 января освободили населенный пункт Краснополье, сообщили в Министерстве обороны России.
— За сутки на донецком направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ломается донбасский фронт, который дал трещину в Соледаре, прокомментировал «Известиям» взятие Краснополья военный эксперт Алексей Леонков.
Военнослужащий ВФУ
— Трещит еще в других местах: Марьинка, Авдеевка. Может попасть в операционное окружение город Артемовск – его активно подрезают с юга. Трещит настолько серьезно, что уже даже европейские партнеры советуют Украине отвести оттуда войска, называя Артемовск стратегически не важным объектом. Они это делают, потому что существует угроза вообще весь Донбасс закрыть в одно кольцо, и просто перебить все находящиеся там украинские формирования, — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что особенно тяжело на этом направлении ВФУ стало после того, как российские силы накрыли соляные шахты в Соледаре, где находились боеприпасы.
— Если мы их закроем, им будет нечем стрелять, — резюмировал Алексей Леонков.
Уничтожен HIMARS
В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями на других направлениях проведения специальной военной операции.
— На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль, — сообщил Игорь Конашенков.
На красно-лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ. Потери украинских формирований составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На запорожском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВФУ войсками Восточного военного округа за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS
На днепровском направлении нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады. В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 97 районов сосредоточения войск. Средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районе Донецка, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино в ДНР, а также Червонопоповка в ЛНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.
Точный выстрел по пикапу
В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Противотанковый расчет под командованием рядового Евгения Моргачева обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, двигавшуюся на автомобиле пикап с пулеметом. Мгновенно оценив обстановку, Евгений дал команду расчету занять выгодную огневую позицию и отрыть огонь.
Бой длился недолго. Точным выстрелом из противотанкого комплекса Евгений уничтожил машину, и находившуюся в ней украинскую ДРГ. Благодаря мужеству и профессионализму Евгения, а также слаженной работе противотанкового расчета, попытка прорыва оборонительных рубежей российских войск была сорвана.
Подразделение, в состав которого входил младший сержант Дмитрий Силкин, вело бой по освобождению населенного пункта. Продвигаясь в городской застройке, он обнаружил группу боевиков, вооруженных стрелковым оружием. Заняв выгодную позицию, Дмитрий открыл огонь. Противник, понеся существенные потери, отступил.
Военнослужащие ВС РФ
Продвигаясь далее, группа российских военнослужащих была атакована с дрона, который сбросил гранату, после чего противник вновь перешел в наступление. От взрыва гранаты Дмитрий получил контузию, а его командир группы и боевые товарищи — осколочные ранения.
Дмитрий, рискуя жизнью, вынес из-под обстрела раненых товарищей в безопасное место, после чего принял командование на себя и продолжил бой. В итоге боевики, потеряв большое количество живой силы, покинули территорию поселка. Смелые и решительные действия Дмитрия Силкина позволили очистить населенный пункт от украинских вооруженных формирований.