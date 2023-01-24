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Трещит в мороз: где может быть прорвана оборона ВФУ в Донбассе

Очередным населенным пунктом, освобожденным российскими силами, стало Краснополье в ДНР
Фото: Министерство обороны РФ
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Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке подразделений российской армии 23 января освободили село Краснополье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении за сутки уничтожено свыше 60 военнослужащих ВФУ, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и радиолокационная станция AN/TPQ-50. Эксперты считают, что украинская оборона, которая дала трещину в Соледаре, вскоре может быть прорвана еще в нескольких местах — Артемовске, Марьинке, или Авдеевке. На остальных направлениях российские подразделения в этот день вели активные оборонительные действия.

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Добровольцы идут вперед

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа 23 января освободили населенный пункт Краснополье, сообщили в Министерстве обороны России.

— За сутки на донецком направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ломается донбасский фронт, который дал трещину в Соледаре, прокомментировал «Известиям» взятие Краснополья военный эксперт Алексей Леонков.

Трещит в мороз 1
Военнослужащий ВФУ

Военнослужащий ВФУ

Фото: Соцсети
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— Трещит еще в других местах: Марьинка, Авдеевка. Может попасть в операционное окружение город Артемовск – его активно подрезают с юга. Трещит настолько серьезно, что уже даже европейские партнеры советуют Украине отвести оттуда войска, называя Артемовск стратегически не важным объектом. Они это делают, потому что существует угроза вообще весь Донбасс закрыть в одно кольцо, и просто перебить все находящиеся там украинские формирования, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что особенно тяжело на этом направлении ВФУ стало после того, как российские силы накрыли соляные шахты в Соледаре, где находились боеприпасы.

— Если мы их закроем, им будет нечем стрелять, — резюмировал Алексей Леонков.

Уничтожен HIMARS

В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями на других направлениях проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль, — сообщил Игорь Конашенков.

На красно-лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ. Потери украинских формирований составили до 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На запорожском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВФУ войсками Восточного военного округа за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Трещит в мороз 2
Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS

Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS

Фото: Global Look Press/AFLO

На днепровском направлении нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады. В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 97 районов сосредоточения войск. Средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника и 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районе Донецка, населенных пунктов Авдеевка, Пилипчатино в ДНР, а также Червонопоповка в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Точный выстрел по пикапу

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Противотанковый расчет под командованием рядового Евгения Моргачева обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, двигавшуюся на автомобиле пикап с пулеметом. Мгновенно оценив обстановку, Евгений дал команду расчету занять выгодную огневую позицию и отрыть огонь.

Бой длился недолго. Точным выстрелом из противотанкого комплекса Евгений уничтожил машину, и находившуюся в ней украинскую ДРГ. Благодаря мужеству и профессионализму Евгения, а также слаженной работе противотанкового расчета, попытка прорыва оборонительных рубежей российских войск была сорвана.

Подразделение, в состав которого входил младший сержант Дмитрий Силкин, вело бой по освобождению населенного пункта. Продвигаясь в городской застройке, он обнаружил группу боевиков, вооруженных стрелковым оружием. Заняв выгодную позицию, Дмитрий открыл огонь. Противник, понеся существенные потери, отступил.

Трещит в мороз 3
Военнослужащие ВС РФ

Военнослужащие ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Продвигаясь далее, группа российских военнослужащих была атакована с дрона, который сбросил гранату, после чего противник вновь перешел в наступление. От взрыва гранаты Дмитрий получил контузию, а его командир группы и боевые товарищи — осколочные ранения.

Дмитрий, рискуя жизнью, вынес из-под обстрела раненых товарищей в безопасное место, после чего принял командование на себя и продолжил бой. В итоге боевики, потеряв большое количество живой силы, покинули территорию поселка. Смелые и решительные действия Дмитрия Силкина позволили очистить населенный пункт от украинских вооруженных формирований.

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