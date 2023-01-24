Минометы с «умными» прицелами испытают в ДНР

Бывший гендиректор «Роскосмоса» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что в феврале в зоне специальной военной операции (СВО) будут использоваться минометы с «умными» прицелами.

«Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою»,— рассказал он в интервью «РИА Новости», опубликованном 24 января.

По словам Рогозина, такой прицел позволяет быстрее открывать огонь по противнику. В прошлом году изобретение испытывалось на 120-миллиметровых минометах в зоне СВО, и после этого компания-разработчик НПО «Автоматика» прицелы доработала.

120-милимметровый миномет широко распространен во всех частях, подчеркнул Рогозин. Закупки «умных» прицелов начнутся в массовом порядке после того, как «Царские волки» отметят их полезность в бою.

Также Рогозин сообщил о том, что в зоне спецоперации по защите Донбасса начнут работать две версии боевого робота «Маркер»— разведывательная и ударная. По его словам, робот может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, а также спаренным тяжелым пулеметом.

Ранее, 14 января, сообщалось, что российские силы задействовали модернизированный танк Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировал себя как надежная и удобная боевая машина.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».