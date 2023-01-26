Пентагон признал сложность поддержания боеспособности танков Abrams для ВСУ

Поддерживать боеспособность и обслуживать танки Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет непросто, считает министр обороны США Ллойд Остин. Об этом на регулярном брифинге 26 января заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Думаю, что позиция министра и председателя [Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли] относительно Abrams не изменилась. Я имею в виду, что будет трудно поддерживать и обслуживать эти танки», — сказала она.

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