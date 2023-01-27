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Newsweek рассказал о проблемности танков Abrams

Newsweek: танки Abrams являются вопиющей проблемой для Украины
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Фото: commons.wikimedia.org/mark6mauno
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Американские танки Abrams, поставки которых вскоре ожидают на Украине, станут для страны настоящей проблемой. Об этом рассказал Newsweek в статье от 27 января со ссылкой на военных экспертов.

В статье приводятся слова пресс-секретаря совета национальной безопасности Джона Кирби о том, что Военные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с проблемой заправки боевых машин, так как Abrams работают на «газотурбинном двигателе, который нуждается в реактивном топливе».

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«Мы должны убедиться, что трубопровод, в прямом и переносном смысле, доступен для Украины», — приводит журнал слова Кирби.

По словам отставного майора американской армии Джона Спенсера, на Украине определенно есть проблемы с топливом. Он рассказал изданию, что был там в июле, и был свидетелем длинных очередей автомобилей на пустых заправках.

Капитан корпуса морской пехоты США Мэтью Хох заявил, что, несмотря на всю мощь и эффективность танков на поле боя, их заправка зависит от масштабной логистической цепочки. Также он объяснил, что украинцам придется долго обучаться правильному обслуживанию и эксплуатации Abrams.

Накануне, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что поддерживать боеспособность и обслуживать танки Abrams ВСУ будет непросто.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

26 января руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет справиться с танками Abrams и Leopard. Он пояснил, что робот сможет автоматически засекать и поражать противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) американские и германские танки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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