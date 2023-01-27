В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши

Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy. Об этом в пятницу, 27 января, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал он в своем Telegram-канале.

Ермак также поблагодарил союзников Украины за предоставляемую военную помощь.

В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со своей стороны заявил, что помимо 14 танков Leopard 2 Варшава также предоставит Киеву 30 танков PT-91.

«В настоящее время мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них — 30 ПТ-91», — сказал Моравецкий, отметив, что Польша старается быть примером для других стран в поставках оружия Украине.

Ранее в этот день в МИД Польши заявили, что страны Запада должны поставлять Украине не только оборонительное, но еще и наступательное вооружение. Как отметил заместитель главы министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в этом вопросе не должно быть никаких лимитов и ограничений.

24 января вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2. По его словам, это общее дело, так как речь идет о безопасности Европы. На следующий день правительство Германии объявило о решении передать Украине Leopard 2 и заявило, что другие европейские страны — партнеры Германии также могут передать Киеву немецкие танки со своих складов.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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