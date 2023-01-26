В ООН высказались о решении стран Запада передать Киеву танки

Поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении. Об этом в четверг, 26 января, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, трансляция которого велась на сайте организации.

Журналист задал ему вопрос насчет массовых поставок танков Киеву. В ответ Дюжаррик отметил, что ООН не собирается выступать с комментариями каждый раз, когда Киеву поступают новые вооружения.

При этом он подчеркнул, что сейчас для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий.

«Чего мы хотели бы видеть, так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», — сказал Дюжаррик.

Ранее в этот день президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что отправка танков на Украину только затянет конфликт и Хорватия не будет в этом участвовать.

Накануне правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах, Норвегии и Канаде. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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