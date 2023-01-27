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В МИД Польши призвали поставить Украине наступательное вооружение

МИД Польши призвал поставлять Киеву как оборонительное, так и наступательное вооружение
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Hanah Abercromb
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Страны Запада должны поставлять Украине не только оборонительное, но еще и наступательное вооружение. Такую позицию 27 января озвучил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения.

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«На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, — это оборонительное вооружение. Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет», — отметил он.

Польша с начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса выступает за увеличение поставок оружия Украине.

Накануне, 26 января, председатель комитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд рассказал о том, что в Польше могут построить «крупный оружейный завод», продукция которого будет предназначаться Украине. Эллвуд призвал брать пример с Тайваня, где США построят завод по производству чипов на случай, если остров будет отрезан от поставок.

До этого, 24 января, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2. По его словам, это общее дело, так как речь идет о безопасности Европы.

20 января Блащак сообщил о том, что власти Польши намерены оснастить бронетехникой и обучить бригаду солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Блащака, Польша готова оснастить украинскую бригаду танками Т-72 и БМП, которые еще остались в распоряжении польского оборонного ведомства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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