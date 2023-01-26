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В Британии задумались о строительстве оружейного завода в Польше для помощи Киеву

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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В Польше могут построить «крупный оружейный завод», продукция которого будет предназначаться Украине. Об этом 25 января заявил председатель комитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд.

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«Создание оружейного завода в Польше может помочь сделать украинские вооруженные силы более независимыми. Танки сегодня есть, да. Но нам нужна стратегия, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя», — приводит его слова газета The Telegraph.

Эллвуд призвал брать пример с Тайваня, где США построят завод по производству чипов на случай, если остров будет отрезан от поставок.

«Давайте сделаем то же самое с Украиной, чтобы они могли закупать собственное оборудование в соответствии со своими спецификациями, возможно, стандартами НАТО», — сказал депутат парламента.

Также в этот день председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу необходимо перейти на военную экономику. Он объяснил это тем, что странам ЕС необходимо наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов, так как в настоящее время они не в состоянии обеспечить необходимые объемы вооружения «ни для собственной обороны, ни для Украины».

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

В тот же день президент США Джо Байден принял решение о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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