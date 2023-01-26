В Европарламенте призвали ввести в ЕС военную экономику

На фоне конфликта на Украине странам Евросоюза (ЕС) необходимо перейти на военную экономику, заявил 25 января в интервью газете Berliner Morgenpost немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП), которая является ведущей фракцией Европарламента (ЕП), Манфред Вебер.

«Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС, чтобы быть в состоянии обеспечивать стабильность и безопасность», — заявил Вебер.

Он объяснил это тем, что странам ЕС необходимо наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов, так как в настоящее время они не в состоянии обеспечить необходимые объемы вооружения «ни для собственной обороны, ни для Украины».

Кроме того, Вебер отметил, что разочарован прошедшими переговорами канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которых, по его мнению, «не прозвучало ничего конкретного».

«Оба (Шольц и Макрон. — Ред.) попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц — своей коалицией «светофор». Это провал, который надолго ослабляет Европу», — подчеркнул он.

Совместная пресс-конференция Макрона и Шольца, о которой говорит Вебер, состоялась 22 января. На ней, в частности, было заявлено о том, что Германия и Франция проведут в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады.

Целью учений станет поддержка стран НАТО на востоке. Париж и Берлин будут способствовать укреплению оборонных возможностей всей Европы, подчеркнул Макрон. Он отметил, что Франция и Германия также удовлетворены развитием уже действующих программ.

Во время пресс-конференции Шольц также заявил, что в вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы. При этом он подчеркнул, что поддержка Киева не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

В тот же день президент США Джо Байден принял решение о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2 и другой бронетехники. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружения без согласия страны-производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение, несмотря на давление со стороны союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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