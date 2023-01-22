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Париж и Берлин проведут в Литве и Румынии учения франко-германской бригады

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Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
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Германия и Франция проведут в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады. О принятии соответствующей декларации 22 января заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Целью учений станет поддержка стран НАТО на востоке. Париж и Берлин будут способствовать укреплению оборонных возможностей всей Европы, подчеркнул Макрон. Он отметил, что Франция и Германия также удовлетворены развитием уже действующих программ.

Ранее, 18 января, заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в ходе выступления на открытии заседания военного комитета организации заявил, что НАТО планирует в кратчайшие сроки расширить свои боевые группы на восточном фланге до бригадного уровня. Он уточнил, что это имеет значение для Украины и для безопасности и обороны стран альянса.

За день до этого на авиабазу Отопени, которая находится около столицы Румынии — Бухареста, прибыла группа самолетов НАТО, которые будут следить за действиями российской военной авиации. Миссия рассчитана на несколько недель. Отмечалось, что самолеты были переброшены в страну из Германии, где размещено 14 единиц, принадлежащих НАТО.

1 декабря 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. Он добавил: сейчас блок по-прежнему хочет держать русских вне Европы.

29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Он также подчеркнул, что Черноморский регион имеет важное значение для альянса.

В сентябре минувшего года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

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