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НАТО перебросило в Румынию три оснащенных системой AWACS самолета

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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На авиабазу Отопени, которая находится около столицы Румынии Бухареста, прибыла группа самолетов НАТО, которые будут следить за действиями российской военной авиации. Об этом 17 января сообщил румынский телеканал PROTV News.

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«Наши AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. — Ред.) могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО», — приводятся слова официального представителя блока Оана Лунгеску.

Отмечается, что миссия рассчитана на несколько недель. Самолеты были переброшены в страну из Германии, где размещено 14 единиц, принадлежащих НАТО. По информации телеканала, в Румынию прибыли три самолета.

2 января сообщалось, что размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО в течение декабря прошлого года 15 раз сопровождали российские военные самолеты.

Так, наибольшая нагрузка на летчиков четырех истребителей F-16 ВВС Польши и четырех истребителей Rafale ВВС Франции выпала в период с 1 декабря по 3 декабря. Тогда было шесть вылетов.

Месяцем ранее подобных вылетов было десять. В том же месяце Франция разместила в Литве четыре истребителя Rafale. Военные самолеты предназначены для охраны неба над странами Балтии.

Также 2 января штаб сил обороны Эстонии сообщил, что пилоты ВВС Германии в соответствии с обязательствами перед НАТО провели учения на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

В декабре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны.

По его словам, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

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