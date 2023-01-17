НАТО перебросило в Румынию три оснащенных системой AWACS самолета

На авиабазу Отопени, которая находится около столицы Румынии Бухареста, прибыла группа самолетов НАТО, которые будут следить за действиями российской военной авиации. Об этом 17 января сообщил румынский телеканал PROTV News.

«Наши AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. — Ред.) могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО», — приводятся слова официального представителя блока Оана Лунгеску.

Отмечается, что миссия рассчитана на несколько недель. Самолеты были переброшены в страну из Германии, где размещено 14 единиц, принадлежащих НАТО. По информации телеканала, в Румынию прибыли три самолета.

2 января сообщалось, что размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО в течение декабря прошлого года 15 раз сопровождали российские военные самолеты.

Так, наибольшая нагрузка на летчиков четырех истребителей F-16 ВВС Польши и четырех истребителей Rafale ВВС Франции выпала в период с 1 декабря по 3 декабря. Тогда было шесть вылетов.

Месяцем ранее подобных вылетов было десять. В том же месяце Франция разместила в Литве четыре истребителя Rafale. Военные самолеты предназначены для охраны неба над странами Балтии.

Также 2 января штаб сил обороны Эстонии сообщил, что пилоты ВВС Германии в соответствии с обязательствами перед НАТО провели учения на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

В декабре 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны.

По его словам, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).