НАТО планирует в ближайшее время расширить боевые группы на восточном фланге

НАТО планирует в кратчайшие сроки расширить свои боевые группы на восточном фланге до бригадного уровня. Об этом 18 января заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в ходе выступления на открытии заседания военного комитета организации.

Кроме того, Джоанэ подчеркнул, что страны альянса обязаны провести расширение своей военной промышленности для увеличения количества производимых боеприпасов и оружия.

«Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы. Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны», — резюмировал заместитель главы НАТО.

Ранее, 17 января, на авиабазу Отопени, которая находится около столицы Румынии Бухареста, прибыла группа самолетов НАТО, которые будут следить за действиями российской военной авиации. Отмечается, что миссия рассчитана на несколько недель.

До этого, 1 декабря 2022 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Он также подчеркнул, что Черноморский регион имеет важное значение для альянса.

В сентябре минувшего года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.