МО Польши пообещало оснастить бронетехникой и обучить бригаду ВСУ

Польша намерена оснастить бронетехникой и обучить бригаду солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 января заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в ходе беседы с журналистами.

«Мы можем до конца марта как оснастить, так и обучить украинских солдат в количестве до одной бригады (от 1 тыс. военнослужащих. — Ред.)», — рассказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи на американской военной базе Рамштайн, в рамках которой обсуждалась дальнейшая военная помощь властям Украины.

По словам Блащака, Польша готова оснастить украинскую бригаду танками Т-72 и БМП, которые еще остались в распоряжении польского оборонного ведомства.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств, в рамках которой обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине.

По итогам встречи министр обороны Германии Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В то же время Пентагон сообщил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи в размере $2,5 млрд. В него войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении Варшавы передать Киеву роту танков Leopard производства ФРГ. Однако позднее стало известно, что Польша не может этого сделать без согласования с Германией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».