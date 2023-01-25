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На Украине задержали мэра из Одесской области по подозрению в махинациях и взятке
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На Украине задержали мэра из Одесской области по подозрению в махинациях и взятке

В Одесской области задержали мэра города Рени Плехова по подозрению в махинациях с землей и взяточничестве
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Фото: соцсети
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Мэра города Рени в Одесской области Украины Игоря Плехова задержали по подозрению в махинациях с землей и взяточничестве, сообщило 25 января местное издание «Думская».

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Он был задержан вместе с депутатом горсовета, имя которого не называется. Их везут в Киев.

Украинское издание «Страна.ua» уточняет, что их задержали при получении первого транша взятки на сумму $50 тыс. Отмечается, что всего за содействие в решении вопроса о выделении земли в аренду под склад чиновники требовали $100 тыс.

Накануне кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Также были уволены заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, замгенпрокурора страны Алексей Симоненко и глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

По данным украинских СМИ, увольнение Тимошенко связано с тем, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) подозревает его в нескольких эпизодах коррупции. Со своей стороны Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставил должность на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам.

21 января издание «Украинская правда» сообщило, что сотрудники НАБУ задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и указали, что он будет уволен с должности.

До этого, 17 января, с поста советника главы офиса президента Украины ушел и Алексей Арестович.

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